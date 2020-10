Dopo lo 0-0 in casa della Polonia, l’Italia di Mancini si conferma al comando del proprio girone della Nations League. Cinque punti per gli azzurri, quattro a testa per Olanda e Polonia, mentre la Bosnia è staccata all’ultimo posto con due punti. Con tre partite ancora da giocare, come si legge in una nota, tutto è ancora possibile, ma per l’Italia sarà molto importante il risultato del match di mercoledì (ore 20:45) contro l'Olanda al "Gewiss Stadium" di Bergamo. Dopo il successo nei Paesi Bassi sulla lavagna scommesse gli azzurri sono ancora favoriti anche se a quota alta: il bookmaker banca il segno «1» a 2,06, mentre la vittoria Orange è proposta a 3,40. A 3,25 il pareggio. Si giocherà in contemporanea la sfida tra le altre due nazionali del girone.



Esaltata dal pareggio contro l'Italia la Polonia parte favorita contro la Bosnia di Dzeko, con il segno «1» a favore di Lewandowski e compagni proposto a 1,74. Staccati invece i bosniaci che non stanno vivendo un periodo felice (hanno perso i playoff per l'Europeo) e cercano al prima vittoria del girone 4,50. Tra le altre sfide spicca Croazia - Francia, remake della finale di Coppa del Mondo. I transalpini vanno a caccia di un successo che Betaland banca a 2,05. A 3,40 la vittoria dei croati.