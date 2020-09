Riparte la Nations League, la competizione che mette di nuovo alla prova dopo un lungo stop la Nazionale di Roberto Mancini. Domani sera alle 20.45 l'Italia sfida la Bosnia all'Artemio Franchi di Firenze e sulla lavagna scommesse di Betaland gli Azzurri sono ancora favoriti a a quota 1,30 contro Dzeko e compagni. La Nazionale ha infatti già superato due vuole la Bosnia in due occasioni durante il girone di qualificazione a Euro 2020: (2-1 all'Allianz Stadium e 0-3 in trasferta). Da registrare però anche la sconfitta (2-1) in amichevole nel novembre 1996 in una gara che segnò la fine dell’era Sacchi. Un ko molto lontano nel tempo e anche nelle quote, visto che il segno «2» sulla prossima gara degli azzurri è bancato a 9,50. A 5,25 volte la posta il pareggio