Nations League, Italia-Germania LIVE dalle 20:45: le probabili formazioni

AFP via Getty Images

Al via i quarti di finale didi Luciano Spalletti, che ha chiuso il proprio girone alle spalle della Francia, affronta nella gara di andata a San Siro lavincitrice del proprio raggruppamento davanti a Olanda, Ungheria e Bosnia. In palio le semifinali contro la vincente tra Portogallo e Danimarca, ma non solo: battendo la Germania, gli Azzurri verrebbero inseriti nel gruppo A delle qualificazioni ai Mondiali 2026, con sole tre squadre: Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo; nel caso in cui, invece, Kean e compagni dovessero uscire sconfitti dalla doppia sfida contro i tedeschi, l’Italia finirebbe per affrontare un girone più complesso (gruppo I), formato da quattro squadre: Israele, Estonia, Moldavia e la Norvegia di Haaland.

Moise Kean è il terminale offensivo obbligato in assenza di Mateo Retegui infortunato: alle sue spalle c'è Raspadori. Per la Germania formazione abbastanza sperimentale con ballottaggio in avanti tra Burkardt e Kleindienst, ma colonne come Musiala, Sané, Rudiger e Goretzka non dovrebbero mancare.: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Kean, Raspadori. CT Spalletti.: Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Goretzka, Stiller; Sané, Musiala, Leweling; Burkardt. CT Nagelsmann.