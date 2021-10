Non solo Spagna, nuovamente contro e dal forte sapore di rivincita naturalmente per gli avversari. Contro il Belgio, che l’Italia affronterà all’Allianz Stadium di Torino domenica prossima alle 15, gli azzurri affronteranno una squadra che hanno già incontrato e battuto agli Europei tre mesi fa. Nei quarti di finale furono le reti di Insigne e Barella a decidere il risultato rimandando a casa anzitempo Lukaku, anche lui a segno, e compagni. Questa volta la posta in palio non avrà la stessa importanza: il terzo posto della seconda edizione della Nations League. L’Italia scenderà in campo per aver perso contro la nazionale iberica, il Belgio contro una Francia capace di recuperare prima lo svantaggio di due gol e poi di mettere a segno il gol partita proprio al novantesimo con sinistro potentissimo di Theo Hernandez. Deluse contro certamente sì ma sicuramente vogliose di tornare in campo per una rivincita che entrambe meritano. Per la circostanza probabilmente la partita potrà essere considerata dai due allenatori un punto di ripartenza ed è immaginabile che manderanno in campo un undici inedito che lascerà spazio a quanti hanno fatto panchina e meritano di essere provati in una partita che comunque è tra formazioni di assoluto valore: la nazionale di Roberto Martinez è al primo posto nel ranking della Fifa e precede nell’ordine Brasile, Francia, Inghilterra e Italia. L’Italia rimane la squadra da battere ma propone l’1 alto a 2,17, distante dall’X a 3,45 con il successo della nazionale belga che banca a 3,25.