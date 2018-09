Scelte tecniche sbagliate e poca concretezza sotto porta. L’Italia è uscita male dalle prime due partite della Uefa Nations League, nelle quali ha ottenuto un punto appena. Il risultato è che nelle scommesse sulla competizione gli azzurri hanno subito pesanti ritocchi di quota, ovviamente tutti verso l’alto. Il rialzo più evidente è stato nella giocata su chi vincerà il titolo: su Snai l’Italia era data intorno a 10,00 alla vigilia del torneo, dopo le due deludenti performance contro Polonia e Portogallo è salita fino a 25. Sempre più lontana, quindi, dalla zona delle grandi favorite, dove la Spagna, dopo due vittorie di fila, domina le previsioni a quota 3,75. Tiene testa alle Furie Rosse la Francia, campione del mondo in carica, data a 4,25 dopo un pari e una vittoria. Sul “podio” dei bookmaker anche il Belgio, a 5,00, convincente all’esordio contro l’Islanda, battuta per 3-0. La situazione azzurra è peggiorata, logicamente, anche nelle scommesse sulla vincente del Gruppo. Il regolamento della competizione stabilisce che le squadre che vinceranno i quattro gruppi della Lega, si giocheranno il titolo nella Final Four: gli azzurri devono ancora giocare i match di ritorno, ma non sarà semplice arrivare davanti alle rivali. Il Portogallo è favorito per il primato a 1,60, la squadra di Mancini segue a 3,80. Non da escludere, suggeriscono le valutazioni, che l’Italia possa chiudere il girone in fondo alla classifica, opzione data a 2,10.