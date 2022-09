Battere l’Inghilterra e sperare che arrivino buone notizie dalla sfida tra la Germania e l’Ungheria. La Nazionale di Roberto Mancini venerdì 23 settembre alle 20:45 torna in campo a San Siro per la quinta giornata, la penultima della fase a gironi della Nations League, con l’obiettivo di riprendersi il primo posto nel Gruppo 3 della Lega A, l’unico valido per la qualificazione alle Final Four. Il prossimo ostacolo è la nazionale dei Tre Leoni e contro gli uomini di Gareth Southgate è fondamentale vincere, dopo il pareggio per 1-1 (e la successiva vittoria ai rigori) nella finale degli Europei e lo 0-0 di giugno sempre in Nations League. Le quote sulla lavagna scommesse su Italia-Inghilterra vedono gli Azzurri sfavoriti e il segno 1 è bancato a 2,95, proposta di poco più alta rispetto al successo dei britannici a 2,55 e al pareggio a 3,15. Solo due punti finora nel girone per gli inglesi, che in caso di sconfitta rischierebbero di retrocedere nella Lega B, mentre l’Italia con cinque punti può ancora sperare nel primo posto. Tanto dipenderà dal confronto che si giocherà in contemporanea tra Germania-Ungheria. I tedeschi hanno un punto in più dell’Italia e sono favoriti nella prossima partita a 1,26, mentre il pareggio a 6,00 e il segno 2 a 10,50 a favore degli ungheresi (davanti a tutti a sorpresa con 7 punti) sarebbero risultati positivi per l’Italia che si troverebbe – in caso di successo contro l’Inghilterra – a giocarsi tutto nello scontro diretto contro i magiari. Vista la situazione le quote antepost “vincente girone” danno la Germania favorita a 1,60, l’Italia a 3,20, l’Ungheria a 5,00 e l’Inghilterra a 100.