Dopo soli tre giorni da Polonia-Italia gli Azzurri tornano in campo mercoledì contro l'Olanda in una gara valida per la quarta giornata della Lega A di Nations League. I betting analyst sono sicuri che la Nazionale di Roberto Mancini, di scena al Gewiss Stadium di Bergamo, estrometterà quasi definitivamente Van Dijk e compagni dalla corsa al primo posto. I tre punti per i padroni di casa sono offerti a 2,04, contro la sconfitta a 3,85. Leggermente più facile vedere il pareggio, fissato in lavagna a 3,35. All'andata, giocata il 7 settembre in Olanda, gli Azzurri si sono imposti 0-1 grazie al gol realizzato dall'interista Barella. Secondo i bookmaker ci sono molte possibilità di vedere nuovamente lo stesso risultato a favore dell'Italia. I trader infatti offrono l'1-0 a 7,50, mentre il pareggio 1-1 è a 6,25. L'incognita nelle valutazioni dei bookie, spiega agipronews, è la presenza in panchina di Frank de Boer, ex tecnico dell'Inter chiamato a raccogliere l'eredità di Koeman e a guidare l'Olanda agli Europei. Così, risulta difficile capire se sarà o meno una sfida giocata a viso aperto, con tanti gol, e la forbice Under-Over (rispettivamente 1,83 e 1,98) rimane piuttosto stretta.