Italia e Spagna si ritrovano contro in una semifinale a pochi mesi di distanza dal successo azzurro a Euro 2020. Nella sfida di domani sera a San Siro, per i betting analyst, avanti Chiellini e compagni per un successo nei 90 minuti, in quota a 2,23 mentre il segno «X» si trova a 3,10 con il successo iberico a 3,55. Sarà una notte speciale per Gianluigi Donnarumma che tornerà per la prima volta nello stadio che lo ha lanciato nel grande calcio dopo l’approdo in estate al PSG. L’Mvp dell’ultimo Europeo vorrà mantenere imbattuta la porta davanti ai suoi ex tifosi ed un No Goal spagnolo nei tempi regolamentari si gioca a 2,55. Un altro eroe della notte di Wembley fu Federico Chiesa, autore del gol del provvisorio vantaggio azzurro. La replica come primo marcatore per l’attaccante della Juventus