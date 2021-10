In forma smagliante con la Roma, Lorenzo Pellegrini sale alla ribalta anche per la Nations League. Il capitano giallorosso è in prima fila per una maglia da titolare contro la Spagna, a formare un tridente inedito con Insigne e Chiesa, e in quota parte la caccia al terzo gol con la Nazionale, a un anno di distanza dalla rete realizzata contro l'Olanda proprio in Nations League. Il gol di Pellegrini è dato a 5,50, proprio alle spalle dei due possibili partner d'attacco, Chiesa (già a segno con la Spagna a Euro 2020 e ora a 3,75) e Insigne (3,50). L'assenza di Immobile e Belotti potrebbe dare spazio anche a Raspadori, il cui gol pagherebbe 3,85. L'Italia, intanto, conquista una larga fetta di preferenze per la semifinale in programma domani a San Siro: il successo contro la Spagna ha ottenuto il 42% delle scommesse totali, a quota 2,27. La rivincita di Luis Enrique pagherebbe 3,48 (con il 27% delle scelte), mentre il pareggio al 90° è a 3,10 (31%).

È la Francia invece a partire favorita per l'altra semifinale, in programma giovedì contro il Belgio. I Bleus si giocano a 2,46 contro il 3,05 di Lukaku e compagni e sono favoriti anche per la vittoria finale, data a 3,20. Qui gli azzurri inseguono a 3,70, di un soffio avanti sul Belgio (3,75) e con la Spagna a chiudere a 4,10.