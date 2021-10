ne restano circa 2.000 a disposizione dei tifosi, che avranno tempo fino alla serata di lunedì 4 ottobre per acquistare i tagliandi sul sito uefa.com, unico canale di vendita autorizzato.La risposta dei tifosi, visto l’entusiasmo per il titolo europeo conquistato a Wembley e i prezzi popolari (biglietti a partire da 10 euro per la categoria 3 fino ai 70 per la categoria 1) è stata enorme: nei limiti del 50% della capienza di San Siro, gli Azzurri campioni d’Europa saranno spinti dal grande pubblico nel giorno che segna il ritorno della Nazionale a Milano a distanza di quasi tre anni dall’ultima gara contro il Portogallo.. La vendita per la seconda semifinale proseguirà fino a martedì sera, quella per la finale per il terzo posto fino alla mattinata di sabato 9, quella per la finalissima fino alle 15 di sabato.Trasferibilità dei bigliettiQueste, infine, le scadenze esatte per partita per l'assegnazione/trasferimento dei biglietti sono:Italia-Spagna (Milano, 6 ottobre 2021) – scadenza: 5 ottobre 2021, 14.45Belgio-Francia (Torino, 7 ottobre 2021) – scadenza: 6 ottobre 2021, 14.45Finale terzo posto e finale (10 ottobre 2021) – scadenza: 9 ottobre 2021, 14.45Biglietti digitali su appI biglietti verranno consegnati tramite l'app UEFA Mobile Tickets ufficiale. Gli acquirenti dei biglietti dovranno scaricare le app ufficiali disponibili per gli utenti Android e iPhone.Con queste app, i possessori di biglietti possono scaricare, trasferire, conservare, assegnare a un ospite un biglietto in modo sicuro, sempre e ovunque su uno smartphone iOS/Android.