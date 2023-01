Come due anni fa sarà ancora Italia-Spagna la semifinale di Nations League in programma il prossimo 15 giugno in Olanda. Gli azzurri, qualificati alla Final Four per la seconda volta consecutiva, ritrovano gli iberici dopo la sconfitta per 1-2 subita a Milano nel 2021 con l’obiettivo di vendicarsi e portare a casa al primo titolo nella manifestazione, offerto a 4 volte la posta. In pole per il successo finale c’è invece l’Olanda padrone di casa a 2,85, sconfitta in finale nella prima edizione contro il Portogallo, seguita dalla Spagna – seconda due anni fa - proposta a 3,25. Chiude la Croazia, new entry nella top 4 della Nations League, a 5,25.