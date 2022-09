L’Italia di Roberto Mancini batte l’Ungheria e stacca il pass per la final four della Nations League; una magra consolazione dopo la mancata qualificazione al mondiale ma che conferma la crescita degli azzurri, chiamati il prossimo giugno a giocarsi la competizione in Olanda. Secondo i betting analyst di Snai sono proprio gli uomini di Van Gaal i favoriti per la vittoria finale, a quota 3,25, ma subito dietro c'è l'Italia con un successo della banda Mancini che vale 3,75 volte la posta. Più indietro, invece, la Croazia, a quota 5, così come il Portogallo, mentre un successo della Spagna si attesta a 7 volte la posta.