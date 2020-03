La vittoria della prima edizione non porta ad essere per forza favoriti. Almeno secondo gli analisti che hanno aperto le quote per le vincenti della prossima Nations League. Favorita, a 4,50, la Francia campione del mondo che nel gruppo 3 ha trovato il Portogallo di Cristiano Ronaldo campione in carica, la Croazia e la Svezia. A seguire Inghilterra e Belgio (insieme nel gruppo 2) con la Spagna, che dovrà affrontare la Germania, a 6,50. Per quanto riguarda gli azzurri di Roberto Mancini, l'Italia è data a 9 e si piazza "quarta" nella classifica degli analisti. Quota bassa rispetto alle altre complice del fatto che il sorteggio di ieri ha visto un'urna piuttosto morbida. Gli azzurri, inizialmente in seconda fascia, sono finiti nel gruppo A con Olanda (finalista con il Portogallo della passata stagione) Polonia e Bosnia. Mancini ritrova, dunque, Lewandowski e compagni come successo nel 2018/19. Ultima della top 5 è il Portogallo di Cristiano Ronaldo a 12, secondo Agipronews.