L’Italia torna in campo per la Nations League, gli Azzurri sfidano la Polonia per avvicinarsi al traguardo della semifinale. La Nazionale di Mancini è in serie positiva da ben 16 gare consecutive e, dopo aver conquistato brillantemente la qualificazione agli Europei con 10 vittorie in 10 partite, ha iniziato bene anche il cammino in Nations League: dopo il pareggio con la Bosnia, è arrivata la vittoria sull’Olanda che è valsa il primo posto nel Gruppo 1. La Polonia è un’avversaria ostica, è seconda nel Gruppo a pari merito con l’Olanda, e potrebbe creare qualche problema all’Italia. Gli esperti però, favoriscono gli Azzurri nel match, avanti a 1.93, il successo polacco è a 3.90, il pareggio vale 3.30. Anche gli scommettitori danno fiducia agli uomini di Mancini, l’85% ha scelto il segno 2 nel match. Gli Azzurri per il momento comandano il Gruppo 1 con 4 punti e sono favoriti per la vittoria del girone, a 1.85, ma devono guardarsi soprattutto dall’Olanda, a 2.50. La Polonia insegue a 7.50 mentre la Bosnia Erzegovina, con 1 punto, è ormai fuori dai giochi, a 33.00. Mancini dovrebbe schierare l’undici tipo, in attacco solito ballottaggio Immobile – Belotti, il bomber biancoceleste sembra favorito ed è proposto in gol a 2.50, la rete del granata è a 2.75. Sicuro lo schieramento di Chiesa nel tridente azzurro, il gol del neo bianconero è dato a 3.50. Il pericolo numero uno per la difesa azzurra è naturalmente Robert Lewandowski, che torna a disposizione della Nazionale dopo aver saltato le prime due gare di Nations League per via della finale di Champions del suo Bayern Monaco, disputata pochi giorni prima rispetto alle due sfide inaugurali. La rete del campione polacco è a 2.50, occhio alla doppietta proposta a 10.50. La vittoria dell’Italia per 1 a 0 è a 6.75, ma sembra più probabile l’1 a 1, a 6.50