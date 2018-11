Dallo 0-2 alle Final Four in meno di cinque minuti: il pareggio strappato al 90’ contro la Germania regala all’Olanda il ritorno nel grande calcio europeo. Gli Orange si giocheranno la vittoria della Nations League insieme a Inghilterra, Portogallo e Svizzera, e dopo i risultati a sorpresa della prima fase - van Dijk e compagni hanno messo fuori gioco i tedeschi e la Francia - i bookmaker danno buone chance alla nazionale di Koeman: sul tabellone 888sport.it il trionfo olandese si gioca a 3,50, a un soffio dall’Inghilterra (favorita a 3,00) e dal Portogallo, dato a 3,30. A chiudere la lista la Svizzera, pure qualificata a sorpresa grazie al 5-2 contro il Belgio: per la squadra di Petkovic la quota è a 5,50.