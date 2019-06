È Portogallo-Olanda la finale della Nations League. La prima edizione del torneo che prese il via lo scorso 6 settembre e che, dopo i giorni e dopo il percorso di qualificazione agli Europei, metterà in palio un posto proprio nella massima competizione continentale vedrà oggi il suo apice con la finalissima in programma a partire dalle 20.45 al Do Dragao di Oporto. In palio, oltre alla vittoria finale del torno c'è anche un ricco premio in denaro per entrambe le formazioni che potrebbero rispettivamente incassare 9 o 10,5 milioni di euro.