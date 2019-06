In Olanda-Inghilterra la nazionale Orange ha l’occasione di riscattarsi dopo qualche anno sotto tono. Blind, de Ligt, de Jong, van de Beek, Wijnaldum e van Dijk hanno il morale a mille, ma il segno «1» è comunque molto alto su Betaland a 2,85. Nello spogliatoio inglese la depressione dei giocatori del Tottenham si fonderà all’esaltazione dei nazionali provenienti da Chelsea, Liverpool e Manchester City, che hanno avuto motivi diversi per far festa. I britannici sono quindi leggermente avanti nel pronostico a 2,40. A 3,20 il pareggio e i tempi supplementari. Gli esiti più pagati in questo caso sono il «No Goal» e l’«Over 2,5»: entrambi sfiorano il raddoppio.