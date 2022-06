Questa sera, con calcio d'inizio alle ore 20.45, si disputano nove gare valide per la terza giornata di Uefa. Nella Lega A scende in campo il gruppo 2 con-Repubblica Ceca (dal primo minuto) e Svizzera-Nella Lega B il gruppo 4 con Norvegia-Slovenia (dall'inizio) e Svezia-Serbia (in panchina).Nella Lega C il gruppo 2 con Grecia-Cipro e Kosovo-Irlanda del Nord, il gruppo 4 con Gibilterra-Bulgaria e Macedonia del Nord-Georgia.Infine nella Lega D il gruppo 2 con Malta-Estonia.