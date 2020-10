Quarta giornata di Nations League, con i piatti forti che sono rappresentati - dalle sfide della serata tra Germania-Svizzera e Ucraina-Spagna. Si parte alle 18, con i primi match della terza giornata delle Leghe C e D, poi le gare delle 20.45.





LEGA C, Gruppo 1 - Si parte alle 18, con la sfida tra Azerbaigian e Cipro, con i padroni di casa che vincendo possono ancora sperare nel primo posto, mentre gli ospiti sono fermi a zero. Alle 20.45 poi la sfida tra le due nazionali in vetta: il Montenegro di Jovetic riceve il Lussemburgo.





GRUPPO 1



h 18: Azerbaigian-Cipro



h 20.45: Montenegro-Lussemburgo





Classifica: Montenegro 9, Lussemburgo 6, Azerbaigian 3, Cipro.





LEGA D, Gruppo 1 e Gruppo 2 - Anche qui prima gara alle 18: sfida per il secondo posto tra Lettonia e Malta, entrambe ancora alla ricerca della prima vittoria. Alle 20.45 la capolista Far Oer ospita il fanalino di coda Andorra. Stesso orario per il Liechtenstein, che insegue Gibilterra, nella sfida contro San Marino





GRUPPO 1



h 18 Lettonia-Malta



h 20.45 Far Oer-Andorra



Classifica: Far Oer 7, Lettonia 3, Malta 2, Andorra 2.





GRUPPO 2



h 20.45 Liechtenstein-San Marino



Classifica: Gibilterra 6, Liechtenstein 3, San Marino 0.





LEGA A - In campo il Gruppo 4, alle 20.45, con due big match: la Spagna di Luis Enrique va in Ucraina per difendere il primo posto, contro la selezione allenata da Shevchenko. La Germania, reduce dalla prima vittoria nella competizione, incalza, a distanza di due punti, e riceve il fanalino di coda Svizzera.





GRUPPO 4



h 20.45 Ucraina-Spagna



h 20.45 Germania-Svizzera



Classifica: Spagna 7, Germania 5, Ucraina 3, Svizzera 1.