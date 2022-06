Prosegue il fittissimo programma di, che da oggi apre i battenti alla seconda giornata della prima fase.: entrambe vanno all'inseguimento della capolista Estonia, vincente all'esordio.: per il girone 2è una gara da non sbagliare per entrambe, alla luce dei rispettivi ko nel primo turno e in virtù dello scontro diretto delle 20.45 tra. Si gioca pure per il girone 4, con la Georgia di scena in Bulgaria, mentre la Macedonia del Nord è impegnata nella trasferta di Gibilterra.I piatti forti di giornata vengono serviti dalle 20.45, con le 4 gare valide per le leghe A e B. Dopo aver pareggiato nei giorni scorsi a Siviglia,. Per la lega B invece, ladi Kostic attende la Slovenia, mentre ladi Haaland se la vedrà in un derby tutto scandinavo contro la Svezia.