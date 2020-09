La stagione 2020/2021 continua con i match delle nazionali, in particolare con la seconda edizione della Nations League, il nuovo torneo UEFA.



LEGA A - Per quanto riguarda le gare di oggi, in Lega A quattro scontri molto interessanti, che promettono spettacolo: alle 20.45 infatti, nel Gruppo 2, il Belgio di Mertens e Lukaku riceve l'Islanda, mentre la Danimarca di Eriksen e Kjaer ospita l'Inghilterra, con belgi e inglesi già in lotta per la vetta. Nel Gruppo 3 invece spicca il big match assoluto, quello dello Stade de France di Parigi tra la Francia di Deschamps e la Croazia di Dalic, una replica a due anni di distanza della finale dei Mondiali 2018. Il Portogallo di CR7 invece, che dovrebbe partire dall'inizio dopo avere saltato il match contro i croati per infortunio, fa visita alla Svezia, choccata dopo il caso tra Kulusevski e il ct Janne Andersson.



GRUPPO 2



Belgio-Islanda

Danimarca-Inghilterra



Belgio 3

Inghilterra 3

Islanda 0

Danimarca 0





GRUPPO 3



Francia-Croazia

Svezia-Portogallo



Portogallo 3

Francia 3

Svezia 0

Croazia 0





LEGA B -