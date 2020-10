Altra giornata di, con i piatti forti che sono rappresentati - oltre che da Polonia-Italia - dalle. Si parte alle 15, con i primi match della terza giornata delle Leghe B e C.- Totale equilibrio nel gruppo 4, con Kazakistan-Albania e Lituania-Bielorussia che possono riscrivere la classifica (sono tutte a quota 3 punti dopo le prime due giornate). Nel gruppo 3, la Grecia - impegnata contro la Moldavia (reduce dallo 0-6 in amichevole contro l'Italia) - può prendere il largo, approfittando della non semplice trasferta in Kosovo della Slovenia. Armenia-Georgia ed Estonia-Macedonia del Nord sono invece le sfide in programma del girone 2.GRUPPO 2GRUPPO 3GRUPPO 4, che ha colto un solo punto nelle prime due partite; occasione per la Finlandia, impegnata contro la Bulgaria, per restare a contatto.(reduce dalla delusione per l'eliminazione dal playoff di accesso all'Europeo); chance importante per l'Austria, di scena in Irlanda del Nord, per prendere la testa del girone. Il gruppo 2 vedrà Repubblica Ceca e Slovacchia, colpite da diversi casi di Covid negli ultimi giorni (Barak del Verona è l'ultimo in ordine di tempo), ospiti rispettivamente di Israele e Scozia. Per il girone 3, infine,mentre l'Ungheria di Szoboszlai è impegnata contro la Serbia di Milenkovic e Milinkovic-Savic.GRUPPO 1GRUPPO 2GRUPPO 3GRUPPO 4A - Nel gruppo 1, quello dell'Italia,, che viene peraltro dal ko all'esordio - in amichevole - contro il Messico. Nel gruppo 2,mentre la Danimarca dell'interista Eriksen cerca punti nel derby scandinavo con l'Islanda. Alle 20.45,non è solo la rivincita della finale dell'ultimo Europeo, ma anche il confronto a distanza tra Mbappé e Cristiano Ronaldo e il duello tra le due squadre al comando nel gruppo 3.GRUPPO 1GRUPPO 2GRUPPO 3