Prosegue il programma della Nations League e, oltre a Italia-Portogallo, sono in programma altre sei partite in questo sabato.



Si parte alle 15 con la Lega C: la Serbia trova in casa contro i rivali del Montenegro tre punti preziosi per blindare il primo posto del gruppo 4, Ljajic e Mitrovic (che sbaglia anche un rigore) regalano il 2-1 per i padroni di casa che salgono così a quota 11 punti.



Alle 18 altri tre match: nel gruppo 2 della Lega B la Turchia ospita una Svezia a caccia del primo successo, che potrebbe relegare proprio i turchi all'ultimo posto e alla retrocessione. Nel gruppo 3 della Lega D, il Kosovo capolista è impegnato a Malta, fanalino di coda, mentre l'Azerbaigian se la vede con le Far Oer.



Alle 20.45 gli ultimi due incontri nella Lega C: nel gruppo 4, quello di Serbia e Montenegro, la Romania affronta la Lituania, ancora a zero punti in classifica; nel gruppo 1 invece, Albania e Scozia si giocano la possibilità di agguantare Israele al primo posto.