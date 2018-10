Prosegue il cammino della Nations League e oltre a Polonia-Italia sono in programma altri sei incontri in questa domenica.



Si parte alle 15 Romania-Serbia: scontro al vertice del gruppo 4 della Lega C, i padroni di casa cercano la vittoria che varrebbe il sorpasso in testa alla classifica.



Alle 18 tocca alla Lega B: Russia e Turchia si sfidano a Sochi per la testa del gruppo 2, ora in mano ai padroni di casa a quota 4 (Calhanoglu e compagni a 3 punti, ultima la Svezia a 1). In campo anche il gruppo 3 della Lega D: il Kosovo capolista cerca un altro successo sul campo delle Far Oer, mentre l'Azerbaigian secondo ospita il fanalino di coda Malta.



Chiudono due incontri della Lega C alle 20.45: nel gruppo 4 (quello di Romania e Serbia), il Montenegro cerca punti preziosi in casa della Lituania; nel gruppo 1 invece Israele e Albania si scontrano per rompere l'equilibrio e conquistare la vetta del girone (le due squadre e la Scozia sono tutte pari punti a quota 3).