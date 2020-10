Riparte la Nations League, con la sua terza giornata della sua seconda edizione. 7 le partite in programma oggi, in attesa dell'Italia impegnata domani sera in Polonia: si parte alle 15 e si prosegue con i match fino alle 20.45, per una giornata piena di calcio.



LEGA A - Nella Lega A in campo l'intero Gruppo 4. La Spagna, reduce dallo 0-0 in amichevole contro il Portogallo, ha messo insieme 4 punti in 2 partite: 4-0 all'Ucraina di Sheva e 1-1 con la Germania. Oggi, alle 20.45, attende la Svizzera fanalino di coda con un solo punto. Alla stessa ora, Ucraina-Germania, seconda contro terza, coi ragazzi di Low alla ricerca ancora della prima vittoria.



GRUPPO 4



Spagna-Svizzera alle 20.45

Ucraina-Germania alle 20.45



Spagna 4

Ucraina 3

Germania 2

Svizzera 1



LEGA C - In Lega C doppia partita alle 15. Il Lussemburgo ospita Cipro, mentre il Montenegro attende l'Azerbaigian nelle due gare valide per il Gruppo 1. Comandano i montenegrini primi a punteggio pieno, con 3 reti realizzati in 2 partite, che oggi fanno il loro debutto in casa.



GRUPPO 1



Lussemburgo-Cipro alle 15

Montenegro-Azerbaigian alle 15



Montenegro 6

Lussemburgo 3

Azerbaigian 3

Cipro 0





LEGA D - ​Tre le partite in programma per la Lega D. Le FarOer aspettano la Lettonia per il Gruppo 1: gli isolani vanno a caccia della terza vittoria consecutiva, per chiudere di fatto i conti del girone; mentre il Liechtenstein ospita Gibilterra nella sfida per il primo posto del Gruppo 2. Chiude il programma, alle 20.45, Andorra-Malta, altra partita del Gruppo 1.



GRUPPO 1



FarOer-Lettonia alle 18

Malta Andorra alle 20.45



FarOer 6

Lettonia 2

Malta 1

Andorra 1



GRUPPO 2



Liechtenstein-Gibilterra alle 18



Liechtenstein 3

Gibilterra 3

San Marino 0