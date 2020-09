Prosegue il programma della prima giornata della Nations League con altre nove partite in programma in questo sabato. Si parte alle 15 con due partite: nel gruppo 2 della Lega C, la Macedonia batte 2-1 l'Armenia grazie al rigore di Alioski e alla rete di Nestorovski. Nel gruppo 2 della Lega D invece, San Marino va ko contro Gibilterra.



Alle 18, è il turno dell'Inghilterra nel gruppo 2 della Lega A: la squadra di Southgate va sul campo dell'Islanda. Stesso orario per tre gare della Lega C: Estonia e Georgia si affrontano per completare il gruppo 2 (quello della Macedonia), mentre Azerbaigian-Lussemburgo e Cipro-Montenegro sono gare valide per il gruppo 1.



Alle 20.45, tocca a Francia e Portogallo, entrambe nel gruppo 3 della Lega A: i Campioni del Mondo in carica sono ospiti della Svezia, mentre i lusitani affrontano la Croazia. Completa il quadro Danimarca-Belgio per il gruppo 2.