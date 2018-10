Non solo Belgio-Svizzera e Croazia Inghilterra, altre cinque partite in programma alle 20.45 per la Nations League.



Nel gruppo 3 della Lega B è un primo spareggio salvezza quello tra Austria e Irlanda del Nord, entrambe ancora a zero punti dopo le sconfitte contro la Bosnia di Pjanic e Dzeko.



Nel gruppo 2 della Lega C invece, la Finlandia vola in Estonia per cercare il terzo successo su tre, con Grecia e Ungheria (entrambe a quota 3) a giocarsi il secondo posto.



Sfida al vertice del gruppo 2 nella Lega D tra Bielorussia e Lussemburgo: in caso di successo, i padroni di casa si prenderebbero la testa della classifica. La Moldavia, un punto ottenuto all'esordio con la Bielorussia, cerca invece la prima vittoria contro San Marino, ancora a secco.