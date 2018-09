Prosegue anche oggi la Nations League, con un programma che prevede otto partite. Nella League A Gruppo 1 si sfidano Francia e Olanda, mentre nel Gruppo 1 della League B il match odierno vede impegnate Ucraina e Slovacchia. Sempre nella League B, ma per il Gruppo 4, si affrontano Danimarca e Galles. Nella League C invece si giocano due partite del Gruppo C, Bulgaria-Norvegia e Cipro-Slovenia. Infine, per la League D, il programma prevede Georgia-Lettonia per il il Gruppo 1 e Macedonia-Armenia e Liechtenstein-Gibilterra per il Gruppo 4.