Un’altra giornata di Nations League sta per iniziare.. Alle 18, la partita di cartello è il derby scandinavo fra. In serata scendono in campo, in un gruppo che vede i lusitani ancora imbattuti in testa alla classifica. Di seguito tutte le partite in programma.Gruppo A2 – h. 20.45 – Spagna-Repubblica CecaGruppo A2 – h. 20.45 – Svizzera-PortogalloGruppo B4 – h. 18 – Norvegia-SveziaGruppo B4 – h. 20.45 – Slovenia-SerbiaGruppo C2 – h. 15 – Irlanda del Nord-CiproGruppo C2 – h. 20.45 – Grecia-KosovoGruppo C4 – h. 18 – Georgia-BulgariaGruppo C4 – h.18 – Macedonia del Nord-GibilterraGruppo D2 – h. 20.45 – Malta-San Marino