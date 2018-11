Non solo Germania-Olanda nel programma di giornata di Nations League. Si comincia alle 18, con i match della Lega D: Andorra-Lettonia, che termina 0-0, e Georgia-Kazakistan, che vede la vittoria dei padroni di casa per 2-1, trascinati dal solito Chakvetadze. Alle 20.45 è il turno di Liechtenstein-Armenia e Macedonia-Gibilterra.



Per il gruppo C, sempre alle 20.45 la Slovenia è di scena in Bulgaria e la Norvegia a Cipro; inutili ai fini della promozione nella Lega A le sfide tra Danimarca e Irlanda e Repubblica Ceca-Slovacchia.