Nations League LIVE dalle 15: si parte con Georgia-Armenia. Stasera Portogallo, Francia e Spagna

AFP via Getty Images

Gare di ritorno delle fasi finali di: l'ultima domenica di sosta dei campionati 2024/25 regala spareggi importanti in tutte le leghe. A cominciare dalla B/C, dove ladell'ex Napoli Kvaratskhelia e dell'empolese Goglichidze deve difendere il comodo 3-0 ottenuto inper non retrocedere.Alle 18 scende in campo Gudmundsson, in cerca con la suadella rimonta suldi Rrahmani che ha vinto l'andata 2-1 e sogna la promozione in Lega B. Sempre alle 18,(1-0 all'andata),(1-1) e(1-3) per la Lega A,(2-1) e(0-0) per la Lega B.

Alle 20:45 il grosso del programma con le nazionali che si giocano il torneo: in contemporanea con l'Italia si giocano, con i transalpini chiamati a rimontare il 2-0 subito giovedì,che interesserebbe all'Italia in caso di passaggio del turno (0-1),(2-2);invece vale permanenza o promozione in Lega A e parte dall'1-3 degli ucraini sui Diavoli Rossi di Rudi Garcia e Lukaku.