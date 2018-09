Prosegue il programma della Uefa Nations League con 7 sfide del sabato, tra le quali troviamo il big match tra l'Inghilterra di Southgate e la Spagna del nuovo corso targato Luis Enrique.



Nella gara dell 15, la Bosnia di Edin Dzeko e Miralem Pjanic espugna Belfast: battuta 2-1 l'Irlanda del Nord grazie alle reti di Duljevic e Saric. Alle 18 tocca alla Svizzera di Vladimir Petkovic: gli elvetici ospitano l'Islanda nella gara valida per il gruppo 2 della Lega A. In campo anche Finlandia-Ungheria e Bielorussia-San Marino. Il programma di giornata si chiude alle 20.45: oltre a Inghilterra-Spagna, esordio nella competizione anche per Estonia e Grecia nella Lega C e Lussemburgo e Moldavia in quella D.