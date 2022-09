Oltre a Italia-Inghilterra, il programma odierno di Nations League prevede la disputa di altre 6 partite. Si comincia alle 18 con la sfida del gruppo 2 della Lega D tra Estonia e Malta, scontro diretto per conquistare la promozione nella Lega C. Alla stessa ora, la Georgia del napoletano Kvaratskhelia cerca contro la Macedonia del Nord il pass per salire di categoria; alle 20.45 si affrontano le altre due squadre del raggruppamento, Bulgaria e Gibilterra.



In prima serata trova spazio anche il match che, insieme a quello di San Siro, può definire le gerarchie del gruppo 3: la Germania ospita l'Ungheria con l'obiettivo di compiere il sorpasso in classifica e ipotecare la qualificazione alla Final Four. Completano il quadro per la Lega B le partite tra Bosnia e Montenegro e tra Finlandia e Romania.