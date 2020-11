Dopo i risultati anche straordinari della serata di ieri si conclude oggi il programma della fase a gironi della Nations League con tanti risultati e verdetti ancora da emettere. Si parte alle 16 con il gruppo 4 della Lega C e si proseguirà poi alle 18 con le gare del gruppo 2 sempre della Lega C. Poi tutti in campo alle 20.45 per gli ultimi verdetti di Lega A, B, e C con big match come Belgio-Danimarca e Polonia-Olanda (rivali dell'Italia) per la Lega A, ma anche Ungheria-Turchia e Serbia-Russia per la Lega B.