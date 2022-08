Venerdì 23 settembre lo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano farà da cornice alla 30ª sfida della storia tra Italia e Inghilterra (fischio d'inizio alle 20.45): le protagoniste della finale di EURO 2020 si ritroveranno di fronte nella quinta giornata del girone 3 di UEFA Nations League, a poco più di tre mesi di distanza dalla gara di andata, giocata lo scorso 11 giugno a Wolverhampton (0-0).



A partire dalle ore 12 di lunedì 22 agosto, in prelazione per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, sarà possibile acquistare i tagliandi per l'incontro. I biglietti saranno disponibili presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. La vendita libera prenderà il via alle ore 12 di mercoledì 24 agosto. Come già accaduto nelle ultime gare della Nazionale, la FIGC conferma la politica di prezzi popolari (tagliandi a partire da 10 euro) e le agevolazioni riservate alle famiglie, ai giovani e agli Over 65.



Gli Azzurri, attualmente terzi nel girone con 5 punti, dietro a Ungheria (7) e Germania (6), sono ancora in corsa per il primato che regala la qualificazione alla Final Four in programma nell'estate 2023. Decisiva la sfida di San Siro e quella successiva a Budapest contro i magiari, il 26 settembre. Nei 29 precedenti tra Italia-Inghilterra il bilancio pende dalla parte degli Azzurri: 10 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte. Sarà la 60a gara degli Azzurri a Milano, dove hanno collezionato finora 37 vittorie, 19 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo precedente poco meno di un anno fa: il match perso contro la Spagna nell’ottobre 2021 in occasione della Final Four di Nations League. Tutte le altre statistiche della Nazionale.