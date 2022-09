La cinquina rimediata nell’ultima partita di Nations League in casa della Germania ha fatto precipitare l’Italia al terzo posto del girone, dietro all’Ungheria capolista e ai tedeschi, ma Bonucci e compagni hanno ancora la possibilità di centrare l’accesso alla prossima Final Four. Missione però non facile per gli azzurri, offerti a 3,20 dagli esperti Snai, alle spalle della Germania favorita numero uno in quota a 1,60. Più lontana la prima della classe Ungheria, proposta a 5, mentre vale addirittura 100 volte la posta un ribaltone dell’Inghilterra ultima del raggruppamento. Anche negli altri gironi è tutto da decidere: nel primo gruppo c’è equilibrio tra Croazia, avanti a 1,70 sulla Danimarca fissata a 1,92. Lotta a due tra Spagna, a 1,53, e Portogallo nell'altro, mentre l’Olanda vede la qualificazione a un passo, a 1,22, rispetto al Belgio molto più lontano in quota a 3,15. Olandesi primi in lavagna anche per la vittoria finale. Gli uomini di Van Gaal vedono il successo a 4,50, leggermente avanti alla Spagna, offerta a 5, e Germania a 6, mentre la prima affermazione dell’Italia in Nations League vale 10 volte la posta.