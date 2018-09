Dopo le gare d'esordio del giovedì continua il programma della nuova Uefa Nations League con le 7 gare del venerdì che comprendono anche il big match Italia-Polonia.



Oltre alla sfida di Bologna degli Azzurri il programma prenderà il via alle 18.00 con la sfida fra Azerbaigian e Kosovo mentre sono altre 5 le gare in programma alle 20.45. Fari accesi su Turchia-Russia mentre occhio agli stranieri di Serie A in Albania-Israele, Lituania-Serbia e Romania-Montenegro. Chiude il programma Far Oer-Malta.