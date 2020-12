Non sarà una giornata come le altre per la Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini che questo pomeriggio si collegherà in videoconferenza con Nyon per seguire live il sorteggio e scoprire quelle che sarà la sua rivale nella final 4 di Nations League che sono in programma dal 6 al 10 ottobre 2021.



LE RIVALI - Non ci saranno possibilità di un sorteggio semplice perché oltre agli Azzurri si sono qualificate alla fase finale altre tre nazionali top come la Francia di Mbappé e Griezmann campione del Mondo in carica, la Spagna di Morata e il Belgio dei "nostri" Lukaku e Mertens.



A SAN SIRO - L'Italia, inoltre organizzerà anche l'intero evento avendo superato Olanda e Polonia, le altre candidate all'organizzazione, negli scontri diretti del girone di qualificazione. La FIGC sta valutando due ipotesi che vedranno gli stadi di San Siro a Milano e dell'Allianz Stadium di Torino come le sedi designate.



MILANELLO O PINETINA - L'ipotesi più importante al momento prevede la semifinale degli azzurri il 6 o 7 ottobre a Milano e la conseguente eventuale finale sempre a San Siro per evitare grossi spostamenti anche della sede del ritiro. Milanello o la Pinetina, centri sportivi di Milan e Inter, potrebbero quindi ospitare gli Azzurri per tutto il periodo delle Final 4.