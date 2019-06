Questa sera partono le Final Four della Nations League. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo sfida all'Esatdio do Dragao la Svizzera per un posto in finale. Sarà presente il Var.



PROBABILI FORMAZIONI:



PORTOGALLO (4-4-1-1): Rui Particio; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui; Bernando Silva, Pizzi, Carvalho, Rafa Silva; Joao Felix; Ronaldo. C.T. Santos.



SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Mbabu, Schar, Akanji, Rodriguez; Zakaria, Xhaka; Fernandes, Shaqiri, Zuber; Seferovic. C.T. Petkovic.



ARBITRO: Brych (Germania)