Dopo la roboante vittoria per 6-0 in amichevole contro la Moldavia, l’Italia di Roberto Mancini riparte dalla Nations League: dopo i quattro punti conquistati nelle prime due giornate (pareggio contro la Bosnia e vittoria in Olanda), gli Azzurri affrontano questa sera alle 20.45 la Polonia di Jerzy Brzeczek, allo Stadio Energa Gdansk di Danzica, davanti a 8mila persone, nell'ultima gara di andata del Girone 1 della Lega A.



STATISTICHE E PRECEDENTI - I precedenti tra le due squadre sono 16: a dominare è il pareggio (ben 7), le vittorie azzurre sono sei e i successi della Polonia tre. Le due nazionali si sono già affrontate nella prima edizione della Nations League: 1-1 l’andata in Italia, 0-1 per gli azzurri in Polonia al ritorno grazie alla rete di Cristiano Biraghi. Polacchi che hanno tre punti in classifica, uno in meno dell'Italia, dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Olanda e la vittoria 2-1 sul campo della Bosnia: il pericolo numero uno è ovviamente Robert Lewandowski, premiato di recente come il miglior giocatore della passata edizione della Champions League.



LE FORMAZIONI UFFICIALI.



Polonia (4-2-3-1): Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski, Krychowiak, Moder; Szymanski, Klich, Jozwiak, Lewandowski.



Itaiia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, L. Pellegrini.





Danzica, ore 20.45

Polonia-Italia LIVE





Classifica: Italia 4, Olanda e Polonia 3, Bosnia 1.





PRIMO TEMPO: