Torna in campo l'Italia, nella seconda giornata della Nations League. Dopo l'1-1 di venerdì scorso contro la Polonia, gli azzurri se la vedranno con il Portogallo campione d'Europa in carica. Fischio d'inizio alle 20.45 allo stadio Da Luz di Lisbona.



MANCINI CAMBIA - Roberto Mancini decide di cambiare e, senza l'acciaccato Balotelli, lancia dal primo minuto ben nove giocatori diversi rispetto alla sfida di venerdì: c'è Federico Chiesa, così come Simone Zaza, che forma la coppia d'attacco insieme a Ciro Immobile. Dall'altra parte gli uomini di Fernando Santos, senza il capitano Cristiano Ronaldo che ha deciso di restare a lavorare con la Juventus, ma con gli "italiani" Cancelo e Mario Rui e l'ex Milan André Silva schierato centravanti.