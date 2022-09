Dopo Italia, Croazia e Olanda, la Nations League attende di conoscere il nome della quarta squadra che prenderà parte alla Final Four, in programma nel giugno del 2023 nei Paesi Bassi. Questa sera si disputa l'ultima giornata del Gruppo 2 della League A, con un programma che prevede i match Portogallo-Spagna e Svizzera-Repubblica Ceca, entrambi alle 20.45. La classifica, prima del fischio d'inizio, recita: Portogallo 10 punti, Spagna 8, Svizzera 6 e Repubblica Ceca 4. In pratica, nel derby iberico ci si gioca l'accesso alla fase finale, nell'altra sfida la permanenza in 'Serie A'.