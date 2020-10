Sedici risultati utili consecutivi, l’Italia di Roberto Mancini ha ritrovato fiducia nei propri mezzi ed un primo concreto risultato: la qualificazione ad Euro 2020, dieci vittorie in altrettanti confronti, appena quattro gol subiti ma ben trentasette messe a segno. Questa volta gli azzurri, come si legge in una nota, scendono in campo per una nuova edizione della Nations League. Si gioca per un traguardo ambizioso: una semifinale alla portata ma, comunque, tutta ancora da conquistare. Confortante il primo posto nel girone grazie al successo in Olanda, pur se di misura, ed il pareggio con la Bosnia. La Polonia è una rappresentativa da prendere con le pinze il cui spessore tecnico le ha permesso di staccare un ticket per accedere ad Euro 2020. Allo Stadion Energa Gdansk a Danzica, domenica prossima, con fischio d’avvio alle 20:45, gli azzurri cercano un altro risultato positivo per centrare l’obiettivo della semifinale. Obiettivo alla portata a scorrere le quote proposte che banca il 2 a 1,97, con un rassicurante distacco dall’1 a 3,90 e con l’X a 3,35. Lunga la lista delle possibili scommesse, a cominciare dal goal a 1,85 e dal no goal a 1,85, con l’under/over 2,5 a 1,73 e 2,05, e tra i risultati esatti lo 0 – 3 a 14,90 e l’1 – 4 a 38,50.