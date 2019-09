. Le quattro leghe sono state ricostruite: il 3 marzo 2020, ad Amsterdam, si sterrà il sorteggio per comporre le Leghe A, B e C che avranno 16 squadre, mentre la D sarà composta da 7 team. Le squadre sono assegnate alle rispettive leghe in base alla classifica generale dopo la Uefa Nations League 2018/19.Ovviamente nella Lega A anche il Portogallo di Ronaldo, campione in carica. Perché è cambiato il format? Questa la spiegazione della Uefa: "Il cambio di formato è nato dopo una serie di colloqui tra le 55 federazioni UEFA e rispecchia il desiderio di ridurre ulteriormente il numero di amichevoli. Inoltre, aumenta l’imparzialità perché tutte le squadre dei gironi da quattro giocheranno l’ultima partita lo stesso giorno e alla stessa ora. Infine, il numero di partite competitive durante la fase a leghe passerà da 138 a 162, aumentando il valore commerciale della competizione. La fase finale, che ha riscontrato grande successo, rimane immutata: le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si affronteranno per decretare la vincitrice della UEFA Nations League". Mentre questa la suddivisione completa delle Leghe.- Sorteggio il 3 marzo 2020, poi la prima giornata si gioca tra il 3 e il 5 settembre 2020; la seconda tra il 2 e l'8 settembre 2020; la terza tra l'8 e il 10 ottobre 2020; la quarta tra l'11 e il 13 ottobre 2020; mentre la quinta e la sesta tra il 12 e il 17 novembre. La fase finale sarà tra il 2 e il 6 giugno 2021.