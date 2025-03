Nations League: Spagna favorita, Italia campione a quota 9.00

Getty Images

L’di Lucianoha di fronte 180 minuti decisivi. Giovedì 20 e domenica 23 marzo gli azzurri giocheranno i quarti di finale della Nations League contro la Germania, confronto che segnerà anche il futuro percorso di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 della Nazionale.Due le alternative: in caso di passaggio e qualificazione alla Final Four della Nations League, l’Italia sarebbe inserita nel Girone A con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, mentre in caso di sconfitta ci aspetta il Girone I a 5 squadre con le avversarie Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia.

Certo, l’ostacolo tedesco non sarà facile da superare. Le quotesul passaggio del turno danno la Germania favorita a quota 1.55, contro il colpo azzurro a 2.45 e in caso di successo ci aspetterebbe in semifinale una tra Portogallo (1.45) e Danimarca (2.75). Spalletti ovviamente non si pone limiti e l’obiettivo è quello della vittoria della Nations League.La Spagna, campione d’Europa, è la squadra favorita a 4.00, con Francia e Portogallo seconde scelte a 4.50. Più staccata nei pronostici l’Italia, data vincente a 9.00 volte la posta.