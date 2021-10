E' il giorno della finale, si decide il campione dellaa San Siro si affrontanonell'ultimo turno della competizione Uefa: le Furie Rosse hanno superato l'Italia, mentre i transalpini hanno ribaltato il Belgio nel turno precedente.- Le due squadre non si affrontano da marzo 2017: in quell'occasione, un'amichevole, vinse la Spagna 2-0. L'ultimo precedente in gare ufficiali invece risale a marzo 2013, qualificazioni ai Mondiali del 2014 e anche in quel caso vinsero gli iberici 1-0. Le squadre Luis Enrique e Deschamps hanno segnato lo stesso numero di gol in questa Nations League (15), gli iberici vantano in rosa il capocannoniere del torneo Ferran Torres: 6 gol come Lukaku e Haaland.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Alonso; Gavi, Busquets, Rodri; Ferran Torres, Sarabia, Oyarzabal.: Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe; Pavard, Pogba, Tchouameni, Theo Hernandez; Griezmann; Benzema, Mbappé.​