Si gioca oggi la finale per il terzo/quarto posto di Nations League. In campo l’Inghilterra, sconfitta dall’Olanda in semifinale, e la Svizzera, superata dal Portogallo di Cristiano Ronaldo nel turno precedente. La partita di oggi è solo una consolazione per entrambe le formazioni, che proveranno però a chiudere il torneo con un successo.