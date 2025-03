AFP via Getty Images

Con i playoff di Nations League si è quasi completato il quadro delle quattro leghe in vista della prossima edizione della stagione 2025/26. Mancano solo le doppie sfide tra Gibilterra e Lettonia e Malta a Lussemburgo (andata 26 marzo e ritorno il 31) per stabilire chi giocherà in Lega C e in Lega D. L’Italia, eliminata dalla Germania ai quarti di finale, sarà in Lega A. Nelle Leghe A, B e C ci saranno quattro gironi da quattro, due gironi da tre, invece, nella Lega D.

Di seguito le nazionali che comporranno le quattro leghe della Nations League. Dopo i playoff promosse in Lega A Turchia e Grecia, che hanno avuto la meglio di Ungheria e Scozia, retrocesse in Lega B. Si salva il Belgio, che vince 3-0 rimonta il 2-0 dell'andata dell'Ucraina grazie alla doppietta di Lukaku. Georgia, Serbia e Irlanda mantiengono la Lega B, rimane in Lega C l'Armenia.

LEGA A

PortogalloCroaziaFranciaItaliaGermaniaOlandaSpagnaDanimarcaSerbiaRepubblica CecaInghilterraGreciaNorvegiaGallesTurchiaBelgio

LEGA B

Polonia

Scozia

Israele

Ungheria

Bosnia

Svizzera

Austria

Svezia

Romania

Kosovo

Irlanda del Nord

Macedonia del Nord

Georgia

Irlanda

Slovenia

Ucraina



LEGA C

San Marino

Moldavia

Estonia

Cipro

Bielorussia

Isole Far Oer

Albania

Finlandia

Kazkistan

Montenegro

Islanda

Slovacchia

Armenia

Bulgaria

Lettonia/Gibilterra

Lussemburgo/Malta



LEGA D

Liechtenstein

Andorra

Azerbaigian

Lituania

Gibilterra/Lettonia

Malta/Lussemburgo