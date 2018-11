Laè utilizzata da molte nazionali per sperimentare e per provare nuovi giocatori. Spesso ci si dimentica però che c’è un risultato da provare a raggiungere, perché si tratta pur sempre di una competizione ufficiale. E’ proprio per questo cheGli Azzurri stasera a San Siro per passare il turno dovranno battere il Portogallo, sperando che il 20 novembre la Polonia (che non ha più obiettivi in questa competizione) batta i lusitani.. In questo caso, infatti, entrerebbero in gioco gli scontri diretti: all’andata a Lisbona l’Italia ha perso per 1-0, dunque vincere stasera con almeno due gol di scarto garantirebbe agli Azzurri il passaggio alla fase successiva; ma una vittoria con un solo gol di scarto dell’Italia aprirebbe il discorso della differenza reti, che sarebbe di +1 per entrambe, quindi sarebbero decisivi i gol fatti in totale, e i portoghesi sarebbero comunque avanti, essendo già a quota 4 gol fatti rispetto ai 2 dell’Italia.Negli altri raggruppamenti c’è ancora molto da decidere., che in casa ha battuto sia la Germania che la Francia. La squadra di Low invece, con un solo punto in classifica, è già condannata alla retrocessione in Lega B. Il girone è guidato dalla Francia che però riposerà nell’ultimo turno, quando l’Olanda - in caso di vittoria coi tedeschi - potrà ottenere il primato e la qualificazione.. Nell’ultimo turno agli uomini di Martinez basterà un punto per passare alla fase successiva. L’Islanda ha chiuso a 0 punti e non ha più gare da disputare.. La classifica ora vede la Spagna prima a quota 6, la Croazia a 4 e l’Inghilterra a 4. Tutti possono ancora qualificarsi, gli spagnoli sono gli unici sicuri di non retrocedere. Sarà decisiva la sfida tra gli inglesi e i croati: chi vince passa, chi perde retrocede, se pareggiano passa la Spagna.