È nato a Wuhan il secondo figlio di Li Wenliang, il primo medico a lanciare l’allarme sulla diffusione del Conornavirus in Cina. Lo ha annunciato sua moglie Fu Xuejie, tramite il portale di WeChat: “Il figlio del Dottor Li Wenliang è nato questa mattina” ha scritto la giovane vedova. “Riesci a vederlo dal paradiso? L’ultimo regalo che mi hai fatto è nato oggi. Avrò cura di lui.”



Il piccolo Wenliang è nato orfano di padre. Suo papà è stato uno dei primi a contrarre il nuovo Coronavirus e a morire a causa di esso. Ucciso, anche se giovane.



Il medico fu il primo a segnalare all’opinione pubblica cinese l’esistenza del nuovo virus che si stava diffondendo nel paese, nell’ormai lontano dicembre dello scorso anno. L’aveva definito come una nuova forma di coronavirus, molto simile alla Sars. Aveva lanciato il messaggio a fine 2019, un messaggio che venne subito intercettato dalla polizia e segnalato come allarmistico. La polizia lo aveva accusato di diffusione di informazioni non veritiere tramite internet e quindi convocato.



Trascorrerà circa un mese dopo quella segnalazione, prima che la Cina decida di prendere provvedimenti ed avviare un piano di emergenza capace di limitare la diffusione del Coronavirus. Ma, a quel punto, sarà oramai troppo tardi: quello che succederà dopo, lo sappiamo già tutti.



A Wenliang e ad altri medici che si sono distinti nel corso della pandemia, le autorità cinesi hanno assegnato delle medaglie per i sacrifici compiuti durante il Coronavirus.